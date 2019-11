3 Moduri de a linisti o data pentru totdeauna vocile negative din capul tau

Aceste voci negative au o putere incredibil de mare asupra ta si iti pot frange aripile chiar si atunci cand totul in jurul tau este minunat. Ca exemplu, gandul ca "Este prea frumos ce mi se intampla" poate diminua fericirea si schimba starea de spirit.

Iata ce ai de facut pentru a linisti o data pentru totdeauna vocile negative din capul tau:

1. Urmareste tendinta de a generaliza excesiv lucrurile negative si de a le minimaliza pe cele pozitive.

Aminteste-ti ca gandirea negativa te impiedica sa vezi si sa experimentezi rezultatele pozitive chiar si atunci cand acestea apar des in viata ta. Este ca si cum ti-ai seta creierul sa filtreze lucrurile pozitive si sa se concentreze doar pe cele care confirma prejudecatile negative pe care le ai. Asadar, fa tot posibilul sa faci o schimbare si sa inversezi situatia.

A fi capabil sa distingi intre negativitatea pe care ti-o imaginezi si ceea ce se intampla de fapt in viata ta este un pas important spre a trai o viata mai fericita.

2. Nu mai cauta semne negative la oamenii din jurul tau.

Negativitatea te poate face sa sari rapid la concluzii negative despre necunoscut, concluzii ce pot fi in special nocive in relatiile pe care le ai cu oamenii din jurul tau.

Daca o persoana iti spune un lucru, nu presupune ca inseamna altceva (negativ). Daca nu spune nimic, nu presupune ca tacerea are o conotatie ascunsa si negativa. Nu crea scenarii inainte de a avea intreaga poveste in fata ta.

3. Incurajeaza-te in fiecare dimineata.

Este important sa iti reamintesti ca faci tot posibilul clipa de clipa pentru a trai o viata fericita. Ai nevoie de tine in momentele dificile; ai nevoie sa ai incredere in tine, sa fii curajoasa, sa nu te dai batuta.

In fiecare dimineata, in loc sa iti spui "Trebuie sa fiu fericita" spune-ti "Fac tot ce imi sta in putinta pentru a fi fericita". A doua mantra este mult mai eficienta deoarece te determina sa ai actiuni pozitive in orice moment, acceptand in acelasi timp realitatea vietii.

