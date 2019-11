Deprivarea emotionala sau cum iti autosabotezi relatia

Nicio relatie nu este perfecta. Indiferent de nivelul de compatibilitate dintre parteneri, intotdeauna vor exista dezamagiri, conflicte si probleme inevitabile – unele mai grave decat altele.

Deprivarea emotionala este unul dintre factorii care ne afecteaza cel mai profund. Cum o recunoastem si cum reusim sa vindecam ranile pe care le provoaca?

Doctorul Avigail Lev descrie deprivarea emotionala ca resimtirea lipsei dragostei, atentiei si sprijinului intr-o relatie.

Ca orice alta tulburare de comportament, aceasta are radacini adanc infipte in copilarie. Conform doctorului Lev, deprivarea emotionala poate proveni din indisponibilitatea sau inconsistenta unuia dintre parinti in a oferi atentie, validare si sustinere.

