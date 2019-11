10 modalitati prin care Universul iti spune ca mergi pe drumul gresit in viata

Ai renuntat la lucrurile frumoase din viata ta. Ai renuntat la visurile tale, la planurile tale, la tot ce te entuziasma si iti punea zambetul pe buze.

Stiu ca este greu, dar nu te da batuta. In curand va fi mai bine

Universul nu incearca sa te distruga... inceearca sa gaseasca o modalitate de a iti deschide ochii astfel incat sa vezi ce este real si pentru ce merita sa lupti. Universul incearca sa te ajute sa ajungi pe drumul cel bun. Stiu, ai nevoie de timp pentru a te vindeca asa cum ai nevoie si de curaj si de tine insati.

Iata cateva modalitati prin care Universul iti spune ca mergi pe drumul gresit in viata:

1. Intotdeauna te trezesti obosita. Poate parea normal sa te simti obosita imediat ce te trezesti, dar nu este asa. Daca simti ca de fiecare data esti tot mai obosita dimineata (chiar si atunci cand ai dormit suficient de mult), este posibil ca ceva sa nu fie in regula cu alegerile tale in viata.

2. Altcineva ia deciziile pentru tine. Aceasta este viata ta, nu a altei persoane. Daca simti ca ai pierdut controlul asupra propriei vieti este timpul sa faci ceva... si cat mai repede cu putinta.

3. Simti ca viata ta se bazeaza foarte mult pe asteptarile celor din jurul tau. Chiar daca uneori simti ca iei propriile decizii, trebuie sa te intrebi daca aceste decizii sunt influentate de alti oameni. Fa ce este mai bine pentru tine.

4. Simti in mod frecvent nevoia de a minti. Daca minti mult, daca nu te simti confortabil in jurul oamenilor din jurul tau, daca adevarul te cam sperie, este posibil sa fii pe un drum gresit in viata.

5. Simti ca de fiecare data trebuie sa iti justifici si sa iti aperi deciziile. Fie oamenii din jurul tau sunt prea critici, fie tu trebuie sa iti reevaluezi propriile decizii.

6. Vezi doar obstacole in jurul tau. Daca esti focusata doar pe lucrurile negative ale fiecarei oportunitati care iti iese in cale, ar fi bine sa te opresti. In schimb, incearca sa te concentrezi mai mult pe beneficiile depasirii unei provocari - si pe cat de bine te vei simti dupa aceasta.

7. Muncesti foarte mult, insa nu vezi niciodata progrese. Te simti ingropata in munca, dar beneficiile intarzie sa apara. In astfel de momente ia o pauza pentru a iti limpezi gandurile. De asemenea, intreaba-te daca faci ceea ce trebuie si daca folosesti timpul si resursele pe care le ai cu intelepciune.

8. Esti nemultumita mai tot timpul. De viata ta, de alegerile tale, de drumul pe care mergi.

9. Simti ca nu mai ai niciun obiectiv in viata. Daca nu ai realizari personale la care sa lucrezi, nu vei mai avea niciun drum pe care sa mergi in viata. Intreaba-te ce vrei de la viata ta, apoi incepe sa faci pasi marunti catre acea directie.

10. Ai renuntat la lucrurile frumoase din viata ta. Ai renuntat la visurile tale, la planurile tale, la tot ce te entuziasma si iti punea zambetul pe buze.

