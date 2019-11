5 Obiceiuri marunte care ti-au furat fericirea ieri (si este posibil sa ti-o fure si astazi daca nu faci nimic)

O noua zi reprezinta un nou inceput. Este momentul sa inchizi usa trecutului tau si sa deschizi usa viitorului. Este momentul sa respiri profund, sa faci un pas in fata si sa incepi un nou capitol al vietii tale.

In mod inevitabil, va veni un moment in viata ta cand vei intelege. Cand in mijlocul tuturor ezitarilor si frustrarilor tale, te vei opri si vei spune "AJUNGE!". Acesta este un moment extrem de important deoarece va duce in cele din urma la vindecare si la crestere.

Iata care sunt acele 5 obiceiuri marunte care ti-au furat fericirea ieri... si este posibil sa ti-o fure si astazi:

1. Ai permis fiecarei probleme marunte sa te streseze. Pacea interioara incepe in momentul in care respiri profund si alegi sa nu permiti unei alte persoane sau unui alt eveniment sa iti controleze emotiile.

2. Aveai in plan o calatorie usoara catre obiectivele tale. Ai rabdare, insa nu astepta ca totul sa fie usor. Cele mai frumoase lucruri vin din intamplari care te scot din zona de confort, te transforma, te invata lectii de viata importante.

3. Te-ai intors in trecut. Nu are rost. Daca nu poti sub nicio forma ce s-a intamplat, de ce sa te mai gandesti? Accepta ce a fost, invata-ti lectia si mergi mai departe. Urmareste-ti obiectivele si visurile de acum si bucura-te de calatoria ta.

4. Aveai asteptari de la oamenii din jurul tau. Voiai ca toti sa fie amabili. Vei fi dezamagita extrem de des daca te astepti ca toti oamenii pe care ii intalnesti sa fie amabili, sa faca ceva pentru tine asa cum esti si faci tu. Nu toti au aceeasi inima ca tine.

5. Nu ai facut nimic din ce iti place sa faci. Indiferent de cat de ocupata, stresata, aglomerata esti nu permite sa treaca nici macar o zi fara sa faci ceva ce iti place. Fara sa iti bucuri sufletul. Fara sa zambesti. Fara sa te relaxezi. Fara sa te simti norocoasa ca traiesti.

foto main: Evgeniia Litovchenko, Shutterstock