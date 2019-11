Cate feluri de intimitate exista? Raspunsul te va uimi

Desi „intimitate” este un cuvant care ii duce pe cei mai multi oameni cu gandul la sex, acest cuvant are sensuri mai profunde.

Si atunci cate feluri de intimitate exista? Ai fi surprinsa sa descoperi ca exista mai multe feluri de intimitate decat te-ai fi gandit! La aceasta intrebare au incercat de raspunda cei de la WellandGood.

Sa fii intim cu cineva nu inseamna neaparat sa fiti dezbracati si implicati intr-o actiune fizica. Sentimentul de apropiere intr-o relatie (indiferent daca este sau nu romantic) necesita o combinatie a tuturor celor 4 feluri de intimitate: emotionala, mentala, spirituala si fizica. De aceea este important sa intelegem ce au in comun cele 4 tipuri de intimitate pentru a putea sa maximizam puterea fiecareia dintre ele.

Potrivit dr. Helene Brenner, psiholog si autoare a cartii “I Know I’m In There Somewhere”, intimitatea se naste din interactiune si atentie. “Intimitatea inseamna o legatura directa intre doua persoane si implica sincronizarea celor doua persoane”.

foto main: Julia Pleskachevskaia, Shutterstock