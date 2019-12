Tu iti stii prioritatile? Cum te organizezi eficient ca sa iei decizii mai bune

Succesul vine in urma unor obiective bine stabilite, iar disciplina este cheia indeplinirii lor.

„Disciplina cu ajutorul careia va puteti identifica prioritatile in viata si capacitatea de a face tot ce va sta in putinta ca sa va realizati un scop bine definit sunt primordiale pentru succesul unui lider.” -John C. Maxwell

Acum ceva timp am aflat de principiul lui Pareto, care m-a ajutat sa-mi organizez timpul si sa-mi identific prioritatile.

Ce te invata acest principiu?

Pareto spune ca 20% din prioritatile noastre ne asigura 80% din productie, daca daruim timp, energie si bani in procent de 20%.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Maxplay photographer Shutterstock