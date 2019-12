7 Semne ca nu esti cu un barbat oarecare (ci cu unul cu suflet incredibil)

Daca ai intalnit un barbat cu suflet bun, tine de el pentru ca esti cu adevarat o norocoasa.

Esti curioasa sa afli ce trasaturi de caracter are un barbat cu suflet minunat? Iata cateva semne la care sa fii atenta:

1. Reuseste de fiecare data sa te faca sa te simti frumoasa (nu doar la exterior, ci si in interior). Nu se multumeste doar sa spuna ca esti o persoanaa speciala, ci incearca de fiecare data sa iti demonstreze asta prin fapte.

2. Are un suflet incredibil. De fiecare data te surprinde cu fapte frumoase nu doar pentru tine, ci si pentru oamenii din jurul tau sau chiar pentru necunoscuti. In plus, clipa de clipa te va inspira sa fii o versiune mai buna a ta.

3. Intotdeauna te sustine. In tot ce faci. Chiar si atunci cand nu este de acord cu planurile tale.

4. Te face sa te simti in siguranta in preajma lui. Indiferent de locul in care te afli, de starea pe care o simti in sufletul tau, atunci cand esti in preajma lui si te tine de mana te simti in siguranta. Simti ca esti unde trebuie sa fii.

5. Este intotdeauna sincer cu tine. Esti cea mai importanta persoana din viata lui si stie ca o relatie fericita se construieste pe incredere, sinceritate si respect reciproc. Nu te va minti niciodata.

6. Clipa de clipa incearca sa iti demonstreze ce insemni pentru el. Este recunoscator Universului pentru ca te-a intalnit si pentru ca faci parte din viata lui. Intotdeauna va incerca sa te recucereasca, sa te faca sa il iubesti si mai mult.

7. Te pune pe primul loc si te include in planurile lui de viitor. Toate planurile lui de viitor incep cu tine sau au legatura cu tine. Esti parte importanta din viata lui, iar fericirea ta este o responsabilitate pe care o ia intotdeauna in serios.

foto main: Hrecheniuk Oleksii, Shutterstock