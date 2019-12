Hey, tu! Iti multumesc pentru ca m-ai ajutat sa inteleg ca merit mult mai mult

Nu mai regret ca te-am intalnit. Din contra, ii sunt recunoscatoare Universului pentru ca te-a adus in viata mea pentru ca asa am reusit sa imi dau seama ca merit mult mai mult.

Am crezut ca esti ceea ce imi doream, dar de fapt ai fost doar o intamplare. Am crezut ca vei ramane in viata mea pentru totdeauna, dar de fapt ai fost doar un simplu trecator. Am crezut ca ma vei iubi neconditionat, dar de fapt m-ai iubit doar cand ai avut tu chef.

Au fost momente in care am avut nevoie de tine... dar tu nu ai fost acolo.

Au fost momente in care faceam tot posibilul sa iti arat ce inseamna sa iubesti cu adevarat... dar tu nu iti doreai sa stii asta.

Au fost momente in care incercam sa fac planuri de viitor cu tine... dar tu nu erai pregatit pentru asa ceva.

Au fost momente in care tot ce imi doream era umarul tau, o imbratisare si cuvintele "Totul va fi bine" spuse din inima... dar tu aveai alte treburi.

Au fost momente in care aveam nevoie de sprijin, de afectiune, de iubire sincera si reala.... dar tu nu erai pregatit sa oferi asa ceva.

Si dupa tot ce s-a intamplat, vreau sa iti multumesc. Pentru ca ai intrat in viata mea si te-ai transformat intr-una dintre cele mai importante lectii de viata invatate pana acum.

Iti multumesc ca m-ai facut sa inteleg ca merit mult mai mult. Si ca o pot lua de la capat. Ca nu trebuie sa dau totul pentru a primi nimicuri. Ca iubirea nu se cerseste, se ofera din toata inima si din tot sufletul.

Iti multumesc ca m-ai facut sa inteleg ca nu trebuie sa mai pierd timpul fiind nefericita. Ca nu poti schimba o persoana si ca nu ii pot cere sa fie ceva ce nu este. Ca iubirea adevarata vine in viata ta si te accepta pur si simplu - cu calitati si defecte, cu bune si cu rele.

Iti multumesc ca m-ai facut sa spun "Ajunge, merit mai mult.". Ca in loc sa iubesc o persoana care nu ma iubeste am ales sa ma iubesc pe mine insami.

