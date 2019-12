7 Lucruri pe care sa ti le spui in clipele dificile, fara speranta

Nu presupune niciodata ca esti blocata in locul in care te afli chiar acum. Viata se schimba in fiecare secunda, iar tu te schimbi o data cu viata.

Sa iti simti sufletul impacat nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista zgomot, necazuri sau realitati grele carora sa incerci sa le faci fata... Sa simti pace in sufletul tau inseamna sa fii in mijlocul furtunii si sa ramai calma, cu sufletul linistit si inima puternica.

Alege una dintre frazele de mai jos in fiecare dimineata (sau seara, inainte de culcare) si apoi stai linistita timp de doua minute in timp ce iti repeti in tacere cuvintele, ca o mantra vindecatoare. Vei vedea cum se vor schimba lucrurile si cum vei reusi jonglezi cu problemele pe care le ai:

1. Nu presupune niciodata ca esti blocata in locul in care te afli chiar acum. Viata se schimba in fiecare secunda, iar tu te schimbi o data cu viata.

2. Este fix ce trebuie sa fie. Accepta situatia, invata-ti lectia si mergi mai departe. Nu conteaza ce s-a intamplat, ceea ce conteaza cu adevarat este ce faci de acum inainte.

3. Foloseste durerea si frustrarea pe care le simti acum pentru a te motiva sa lupti sa iesi din aceasta situatie (si nu pentru a te enerva). Tu controlezi modul in care privesti viata.

4. Cel mai eficient mod de a scapa de lucrurile pe care nu ti le doresti este mergand catre ceva pe care ti-l doresti. Pas cu pas... si totul va fi mai bine.

5. Efortul nu este niciodata irosit... nici macar atunci cand rezultatele sunt dezamagitoare. Efortul te ajuta sa fii mai puternica si mai experimentata.

6. Nu iti cobori niciodata standardele, insa aminteste-ti ca eliminarea asteptarilor pe care le ai de la oamenii din jurul tau este cea mai buna metoda de a le arata cat de mult tii la ei.

7. Pe masura ce timpul trece, vei invata sa pretuiesti timpul mai bine, sa ai relatii mai frumoase, sa muncesti mai mult pentru visurile tale si sa lupti pentru linistea sufletului tau. Altceva nu va mai conta.

foto main: Anna Om Shutterstock