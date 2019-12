4 Moduri de a nu uita cat de puternica esti in clipele in care totul merge pe dos

Cand simti ca viata ti se destrama, nu te destrama si tu o data cu ea. Din contra, considera ca ce se intampla acum este un semn de la Dumnezeu ca trebuie sa faci o schimbare.

Iata cateva moduri de a nu uita cat de puternica esti in momentele in care lucrurile nu mai merg asa cum iti doresti si nu reusesti sa mai vezi luminita de la capatul tunelului:

1. Accepta realitatea

Nu poti gasi pace evitand viata pe care o ai. Exista schimbari neasteptate la fiecare pas pe care il faci, asa ca in loc sa eviti aceste lucruri, ia orice schimbare si experienta pe care o traiesti ca o provocare pentru a creste, a invata si a merge mai departe. Fie iti va oferi ceea ce iti doresti, fie te va invata care este urmatorul pas pe care trebuie sa il faci.

2. Aminteste-ti ca totul in viata este temporar

Ploaia nu dureaza o vesnicie. Soarele este pe cer cateva ore. Dupa intuneric, apare intotdeauna lumina - reaminteste-ti aceste lucruri de fiecare data cand treci printr-un moment dificil. Nimic nu dureaza o vesnicie.

Poate ca nu ai un motiv intemeiat pentru a fi cu zambetul pe buze astazi, dar ghici ce? Nu ai nevoie de niciun motiv. A fi optimista este o strategie, nu un raspuns. Cel mai bun moment de a fi optimista este tocmai atunci cand totul in jurul tau se destrama.

Fericirea pe termen lung nu este absenta problemelor, ci capacitatea ta de a le face fata. Aminteste-ti cat de puternica esti. Tu esti responsabila de modul in care reactionezi la tot ce se intampla in viata ta, de la evenimente, la stari si pana la relatia pe care o ai cu oamenii din jurul tau.

4. Cauta motive mici pentru care sa fii recunoscatoare

Poate ca nu ai ceea ce iti doresti, poate ca inima ta este franta, poate ca sufletul tau nu mai poate sa indure durerea... in astfel de momente cauta motive mici pentru care sa fii recunoscatoare. Aminteste-ti de ce esti aici. Aminteste-ti ca acum ai toate acele lucruri la care in trecut doar sperai. Aminteste-ti prin ce ai trecut, toate luptele pe care le-ai dus pana acum si care te-au ajutat sa fii mai puternica, sa ai incredere in tine.

