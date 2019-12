4 Lucruri pe care ar trebui sa le lasi in 2019 pentru linistea sufletului tau 

Iata care sunt acele lucruri pe care ar fi bine sa nu le mai iei cu tine si in 2020:

Poate ca nu esti foarte mandra cu toate lucrurile pe care le-ai facut in acest an, iar asta este in regula. 2019 este pe punctul de a se incheia, devenind astfel trecut. Iar trecutul nu este astazi. Este timpul sa privesti catre viitor cu incredere si cu multa iubire. Este timpul pentru un nou inceput.

Iata care sunt acele lucruri pe care ar fi bine sa nu le mai iei cu tine si in 2020:

1. Lasa in 2019 teama pe care o ai cu privire la greseli

Greselile facute in trecut ar trebui sa te invete sa creezi un viitor minunat; nu trebuie sa iti fie teama sa le faci, ci din contra - gandeste-te la ele ca la lectii de viata, momente din care poti invata si care te pot ajuta sa te dezvolti, sa cresti, sa te modelezi.

2. Lasa in 2019 ideea ca perfectiunea arata la fel pentru toata lumea

Persoanele perfecte au cicatrici in suflet. Persoanele perfecte au inima incarcata de durere. Persoanele perfecte au trecut prin atat de multe momente dificile in viata lor. Persoanele perfecte sunt in fiecare colt al acestei planete frumoase si pot fi vazute la fiecare pas - pot fi vazute chiar si in oglinda. A fi perfect inseamna sa fii asa cum esti tu de fapt. Cu totii suntem perfecti in felul nostru.

3. Lasa in 2019 gandirea negativa

Daca exista un lucru de care suntem cu adevarat siguri, acela este faptul ca gandirea noastra poate sta in calea fericirii. Gandurile sunt cele care dicteaza cu adevarat modul in care ne simtim, asa ca de ce sa nu alegem sa avem ganduri care ne fac sa ne simtim uimitor? Cu cat te bucuri mai mult de viata si esti mai pozitiva, cu atat vor exista mai multe lucruri pe care sa le sarbatoresti si pentru care sa fii recunoscatoare.

4. Lasa in 2019 oamenii care deja au iesit din viata ta

Nu exista relatii esuate deoarece fiecare persoana din viata ta vine pentru a te invata o lectie. Accepta faptul ca unele persoane sunt trecatoare, ca nu sunt acolo pentru o vesnicie. Cand cineva pleaca din viata ta, este important sa il eliberezi emotional. Si sa stii ca nu este un final - este un nou inceput pentru tine. Plecarea lui inseamna doar ca si-a jucat rolul in povestea ta, ca partea lui s-a incheiat. Insa povestea va continua.

foto main: Cristina Conti, Shutterstock