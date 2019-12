De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 23-29 decembrie?

Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun de ce ai nevoie in aceasta saptamana.

Afla ce ti-au pregatit astrele pentru aceasta saptamana si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Berbec - Ai nevoie de mai mult curaj

Aceasta saptamana pare sa fie una frumoasa pentru tine, cu posibile schimbari interesante daca indraznesti sa iti iei inima in dinti si sa iesi din zona de confort. Acum este cel mai bun moment pentru a iti pune in aplicare planurile pe care le faci de atat de mult timp.

Taur - Ai nevoie de o pauza

Multe lucruri s-au intamplat in ultima perioada. Lucruri frumoase si lucruri mai putin frumoase. Oamenii dragi au avut nevoie de tine, de sfaturile tale, de alinarea ta. Acum ca totul a revenit la normal nu iti ramane decat sa incerci sa iti dedici mai mult timp tie insati.

Gemeni - Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti

Poate fi o perioada aglomerata, insa este una benefica pentru viata profesionala, asa ca incearca sa iti pui in ordine prioritatile si sa te concentrezi asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat. Ai nevoie sa indraznesti sa faci pasul cel mare si sa lupti pentru a iti vedea visurile implinite.

Rac - Ai nevoie sa te pui pe primul loc

Aceasta saptamana este cel mai bun moment pentru a petrece mai mult timp cu tine insati. Incearca sa fii mai atenta la emotiile tale, sa iti pui in ordine gandurile si sentimentele si, cel mai important, sa incerci sa iti faci inima cat mai fericita cu putinta. Nu uita ca fericirea este chiar in sufletul tau, nu mai alerga dupa ea in alte locuri.