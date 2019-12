7 Lucruri pe care sa i le spui sufletului tau pe final de an

Finalul anului te poate face sa intelegi ca esti o persoana diferita. Ca ai crescut, ca ai evoluat, ca ai reusit sa faci atat de multe lucruri de care sa fii mandra si ca ai invatat lectii de viata care te vor ajuta mult pe viitor.

Sfarsitul anului ne determina intotdeauna sa reflectam asupra vietii noastre, sa fim atenti la ce putem schimba pentru a trai mai frumos si despre toate lucrurile pe care le-am realizat si care ne-au facut mandri. Poate ca suntem obositi, fara energie si vrem sa renuntam la anumite lucruri astfel incat 2020 sa fie un an mult mai vesel, mai special si mai incarcat de bucurii.

Iata cateva lucruri importante pe care sa i le spui sufletului tau pe masura ce intri intr-un an nou:

1. Stii mult mai multe decat stiai inainte. Nu mai esti in acelasi loc cum erai la inceputul anului 2019. De fapt, nu mai esti in acelasi loc cum erai la inceputul zilei de ieri. Tu cresti, te dezvolti, mergi mai departe, evoluezi.

2. Nu trebuie sa te prefaci ca esti in regula. Nu trebuie sa falsifici un zambet si sa te prefaci ca totul este in regula doar pentru ca se apropie un nou an. Fii sincera cu tine, cu inima ta.

3. Nu uita ca faci tot posibilul. Poate ca simti ca obiectivele tale sunt prea micute. Poate ca nici nu se simt ca obiective pentru noul an. Dar nu uita niciodata ca micile lucruri sunt cele care conteaza cu adevarat, asa ca nu le trece cu vederea.

4. Iubirea exista in viata ta... chiar daca nu este asa cum ti-o doresti tu. Ai alaturi de tine, prieteni, familie, oameni dragi. Ai dragoste in atat de multe moduri reale, care chiar conteaza.

5. Esti puternica... iar aceasta putere este diferita de la o persoana la alta. Daca te simti vulnerabila, daca ai trecut prin multe momente dificile, vreau sa stii ca ai ajuns aici unde esti acum tocmai pentru ca esti puternica. Mergi mai departe, va fi din ce in ce mai bine.

6. Sa spui ce simti nu este o slabiciune. Alege sa iti exprimi sentimentele, sa pui ce ai pe suflet pentru ca doar asa poti fi complet sincera cu oamenii din jurul tau... iar ei merita sinceritatea ta.

7. Aceasta aventura este abia la inceput. Esti la inceputul drumului. 2020 poate fi ceva nou pentru tine. Urmatoarea perioada va fi plina de fericire, de durere, de emotie, de lectii gata sa iti arate de ce esti capabila. Fii pregatita pentru tot ce urmeaza.

foto main: Deer Tanate, Shutterstock