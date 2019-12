2019 a fost anul uitarii. 2020 este anul vindecarii

Este timpul pentru un nou inceput. Urmeaza anul vindecarii.

Renunta la tot ce nu iti face bine. La tot raul din jurul tau, la oamenii toxici, la opiniile care iti ranesc sufletul.

Acesta este anul in care lasi in spate tot ce s-a intamplat si mergi mai departe. Acesta este anul in care te ierti pentru tot si incepi sa traiesti asa cum iti doresti.

Acesta este anul in care renunti la indoieli, la rezistenta si la ezitare. Este anul in care lasi trecutul in spate si mergi mai departe cu viata ta.

Acesta este anul in care iesi din zona de confort si iti permiti sa fii speriata, dezorientata pentru ca stii ca doar asa vei ajunge acolo unde iti doresti. Acesta este anul in care iti dai seama ca temerile nu te controleaza, ci ca tu controlezi temerile. Acesta este anul in care vezi situatia asa cum este ea.

Acesta este anul in care mergi pe drumul tau. In care iti alegi cu atentie visurile si faci tot posibilul sa ti le indeplinesti.

Acesta este anul in care te pui pe primul loc. In care alegi sa te iubesti pentru ceea ce esti si nu te mai judeci pentru ce spun cei din jurul tau. Acesta este anul in care esti egoista si alegi fericirea ta inaintea fericirii altor persoane.

Acesta este anul in care multumesti tuturor care au batut la usa sufletului tau pentru ca fiecare a venit cu o lectie importanta de viata de care vrei sa tii cont in viitor.

Trebuie sa iti oferi spatiul necesar pentru a te transforma si a te elibera de tot ce s-a intamplat pana acum. Nu mai esti persoana care ai fost. Este momentul sa iti cresti aripile si sa zbori cat mai sus fara sa te mai uiti in spate. Draga mea, esti puternica, ai incredere in tine. Continua-ti drumul, traieste cu adevarat, lupta pentru ceea ce iti doresti, fii fericita si bucura-te de fiecare clipa pentru ca nu stii ce iti va aduce ziua de maine. Zambeste acum, traieste acum, iubeste acum.

