Citatul dupa care trebuie sa te ghidezi in 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut

Iata care este citatul dupa care trebuie sa te ghidezi in anul 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut.

Anul 2020 reprezinta un nou inceput. Este anul in care renuntam la tot raul care ne inconjoara, la energiile negative, la amintirile dureroase si la tot ce ne tine in spate si sa ne deschidem sufletul pentru ca incepe o noua viata. Citeste si: Astrologie: Citatul motivational care ti se potriveste in functie... Iata care este citatul dupa care trebuie sa te ghidezi in anul 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut. Berbec In trecut sunt lectiile. In viitor sunt obiectivele. Invata-le pe primele ca sa le atingi pe celelalte. Taur Nu mai astepta. Momentul potrivit nu vine niciodata. Actioneaza chiar acum. Gemeni Nu-ti petrece timpul batand intr-un zid sperand ca o sa il transformi intr-o usa. Rac Asuma-ti riscul. Viata intreaga este un risc. Cel ce merge cel mai departe este dispus sa indrazneasca. Leu Cea mai mare glorie nu o dobandesti atunci cand nu esti doborat, ci atunci cand te ridici dupa ce ai cazut. Fecioara Daca iti lasi inima in palma lui Dumnezeu, el va avea grija sa o puna in pieptul cui o merita. Balanta Nu este momentul sa te gandesti la ceea ce nu ai. Gandeste-te la ceea ce poti face cu tot ce ai. Scorpion Daca nu poti sa zbori, fugi. Daca nu poti sa fugi, mergi. Daca nu poti sa mergi, taraste-te. Orice ai face insa, mergi inainte. Sagetator Iti traiesti viata astazi. Nu maine si cu siguranta nu ieri. Fa din ziua de astazi una speciala. Alege fericirea clipa de clipa. Capricorn Singura persoana cu care trebuie sa te compari esti tu cel din trecut. SI singura persoana pe care trebuie sa o intreci esti tu cel din prezent. Varsator O mare placere in viata este sa faci lucrurile pe care ceilalti sustin ca nu le poti face. Lupta pentru a iti vedea visurile implinite, nu te da batuta atat de usor. Pesti Nu vei zari niciodata un curcubeu daca te uiti mereu in jos. Ridica-te de la pamant si mergi mai departe. Lupta cu obstacolele si continua-ti drumul. foto main: Khomenko Maryna, Shutterstock Citeste si: Astrologie: Horoscop chinezesc pentru 2016 Vizionare placuta