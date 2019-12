5 Ganduri pe final de an care iti vor da putere si te vor ajuta sa incepi 2020 cu dreptul

Nu esti caracterizata de zilele tale proaste. Nici de greselile tale. Nici de cicatricile tale. Nici de trecutul tau. Sa nu uiti niciodata asta.

Iata care sunt cele 5 ganduri pe final de an care te vor ajuta pentru a incepe 2020 mai bine ca niciodata:

1. Nu esti singura. Niciodata

Nu-ti fie teama sa ceri ajutorul atunci cand te afli intr-un moment dificil. Dar nu te astepta ca persoanele dragi tie sa iti rezolve problemele, ci permite-le sa fie alaturi de tine si sa te sprijine. Ofera-le sansa de a iti arata cat de mult insemni pentru ele. Poate ca nu te vor scoate din probleme, insa iti vor da speranta ca maine va fi mai bine.

2. Nu esti cine erai ieri. Iar asta este in regula

Nu-ti fie frica de ziua de maine. Nu-ti fie teama de urmatorul an. Ai incredere in Univers ca va fi mai bine. Crede in tine in momentele dificile. Crede in capacitatea inimii tale de a se vindeca. Crede ca raspunsurile sunt inca acolo si asteapta sa fie gasite. Crede ca viata te va surprinde clipa de clipa. Crede ca aceasta calatorie este una minunata.

3. Nu uita ca acesta este doar inceputul

Totul in viata are o incheiere. Este important sa accepti asta, sa intelegi ca totul se termina la un moment dat. Intoarce pagina si mergi mai departe. Acest final nu este de fapt FINALUL, in viata ta incepe un nou capitol - iar tu ai sansa de a il face mai frumos decat toate de pana acum.

Ancoreaza-te in prezent. Nu poti schimba cu nimic ce s-a intamplat ieri si nici nu poti duce bataliile de maine. Insa te poti concentra pe ziua de astazi pentru ca ea conteaza cu adevarat.

5. Nu ai tot ce iti doresti, insa ai suficient pentru a merge mai departe

Cum ar fi viata ta daca maine te-ai trezi inconjurata doar de lucrurile pentru care ai fost recunoscatoare azi?

Priveste in jur si gandeste-te cate ai reusit sa strangi. Fii recunoscatoare pentru tot ce ai, pentru sanatatea ta, pentru oamenii dragi din viata ta.

In momentele dificile incearca sa te concentrezi asupra lucrurilor simple - pentru ca ele te vor ajuta sa te simti mai bine si iti vor da puterea de a merge mai departe.

foto main: maxtimofeev, Shutterstock