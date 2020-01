Cand invidiezi pe cineva, ai tendinta de a manifesta furie si frustrare. De aici se naste celebra intrebare retorica: „De ce altii pot avea si eu nu?”.

In plus, oamenii pe care ii invidiezi iti vor parea tot timpul… de-a dreptul nesuferiti. Creierul are tendinta de a crea scuze si pretexte de tipul „a obtinut ceea ce are fara pic de efort” sau „nu merita tot ce i se intampla”. Suna cunoscut, nu-i asa?

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Jacob Lund, Shutterstock