10 Lucruri marunte pe care sa ti le spui atunci cand esti cu moralul la pamant

Uneori viata poate veni cu numeroase provocari incat sa nu mai stim ce sa facem astfel incat sa scapam. Uneori, suntem atat de prinsi in probleme incat nu mai putem vedea luminita de la capatul tunelului.

Trebuie sa ne agatam de speranta din sufletul nostru, sa fim puternici si sa nu ne dam batuti. Sa mergem mai departe. Cum?

Iata cateva lucruri marunte pe care sa ti le spui atunci cand esti cu moralul la pamant:

1. Iesi la o plimbare. O simpla plimbare in jurul blocului (sau in parc - pentru a fi in natura) iti energizeaza corpul si te face sa te simti mai bine. Jumatate de ora este suficient sa iti limpezesti mintea.

2. Bucura-te de liniste. Mediteaza, mediteaza si iar mediteaza. 10 minute de meditatie te ajuta sa iti pui in ordine gandurile si sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva.

3. Fa alti oameni fericiti. Doar prin simplul fapt ca o persoana este fericita datorita tie te poti simti mai bine. Ai o putere incredibila - sa pui zambetul pe buze unui alt suflet.

4. Renunta la sentimentele negative. Ura iti poate amari si mai rau sufletul. Nu o tine in sufletul tau, elibereaza-te de ea. Nu iti irosi viata traind intr-un mediu negativ. Scapa de toate aceste emotii si stari urate.

Cu bune si cu rele. Cu momente frumoase si momente mai putin frumoase. Cu rasete si plansete. Nimic nu este perfect in aceasta lume si tocmai asta este frumusetea vietii.

6. Intelege ca nu poti castiga de fiecare data. Nu toate luptele pot fi castigate. Vor fi momente in care vei pierde... si este in regula. Invata-ti lectiile si mergi mai departe cu viata ta.

7. Ia-ti timp pentru tine. Indiferent de cat de ocupata esti, gaseste timp pentru a face ce iti place. Pentru a iesi din zona de confort. Pentru a merge in calatorii.

8. Nu te compara cu nimeni. Fiecare om are propria poveste in viata, propriul drum, propriile probleme. Gandeste-te ca toti suntem diferiti. Lasa-i pe ceilalti sa traiasca asa cum vor, iar tu traieste-ti propria viata fara sa te intrebi cum o fac altii.

9. Nu te concentra asupra trecutului. Trecutul nu conteaza. A fost, s-a terminat, nu mai poate fi schimbat. Invata sa ii dai drumul si sa privesti catre viitor.

10. Nu uita ca totul se schimba. Totul este trecator. Acum ai momente proaste, insa vei avea si momente bune. Toate vor veni si vor pleca. De asemenea, tu te vei schimba.

foto main: VanoVasaio, Shutterstock