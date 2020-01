Sper ca in 2020 sa devii creatoarea propriei tale povesti

Sper ca 2020 sa fie anul in care incepi si inchei povestea pe o nota fericita. Sper sa iti depasesti provocarile, sa iti gasesti pasiunea, sa ai grija de tine, sa te apropii mai mult de visurile tale si sa zambesti mai mult ca niciodata. Sper ca 2020 sa fie anul tau.

Sper ca in 2020 sa te pui pe primul loc. Sa traiesti doar pentru tine. Sa ii zambesti sufletului tau si sa incerci sa iti bucuri inima. Sa crezi ca totul trece in momentele in care nu mai poti duce. Sa iti spui ca mai este putin si ca lucrurile vor reveni la normal.

Sper ca in 2020 sa te eliberezi de temerile care te tin in spate si nu iti permit sa traiesti asa cum iti doresti. Sper sa iesi din zona de confort si sa vezi cate lucruri frumoase ti se pot intampla. Sper sa nu pierzi oportunitatile minunate doar de frica unui nou inceput. Sper sa incepi noul an privindu-te diferit si privind viata diferit. Sper sa obtii tot ce iti doresti si sa te te eliberezi de propriile lanturi mentale sau de lanturile trecutului care te tin in trecut.

Sper ca in 2020 sa nu lasi pe nimeni sa iti controleze viata. Sa stii ca la tine este stiloul cu care poti scrie intr-un capitol nou incarcat de pagini albe. Este un nou inceput. Este sansa ta de a trai viata pe care ti-o doresti, nu permite nimanui sa iti spuna ce si cum sa faci.

Sper ca in 2020 sa nu te blochezi in amintiri. Sper sa fii recunoscatoare pentru fiecare zi pe care o traiesti pe acest pamant si clipa de clipa sa incerci sa iti bucuri sufletul. Sa traiesti acum!

Sper ca in 2020 sa intelegi, in sfarsit, cat de importanta esti. Acesta este anul in care incetezi sa mai cauti scuze oamenilor care te ranesc si sa incepi sa te iubesti cu adevarat. Sper sa te indepartezi de toata negativitatea din jurul tau si sa fii mai optimista ca niciodata. Sper sa gasesti genul de iubire care te pune pe primul loc si te alege de fiecare data asa cum esti tu, fara sa isi doreasca sa te schimbe.

Sper ca in 2020 sa fii tu. Sper ca ai aflat cat de puternica esti si cate lucruri poti indura. Sper sa traiesti libera, sa fii puternica si sa faci fata celor mai dificile provocari.

foto main: maxtimofeev, Shutterstock