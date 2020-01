Cum s-au pregătit Selly și gașca pentru rolurile din filmul 5GANG: Un altfel de Crăciun

Comedia de familie „5GANG: Un altfel de Crăciun” rămâne pe primul loc în box office-ul românesc, pentru a doua săptămână la rând.

Succesul nu vine niciodată fără numeroase ore de muncă și nopți nedormite în spate. Filmările pentru lungmetrajul „5GANG: Un altfel de Crăciun”, regizat de Matei Dima, s-au defășurat pe o perioadă intensă de 17 zile, cu mai multe cadre filmate pe timp de noapte.

Deși sunt obișnuiți cu vorbitul în fața camerei, trecerea de la un clip filmat de obicei de unul singur, la un rol într-un lungmetraj, cu o echipă profesionistă în spate, indicații regizorale, camera și lumini a reprezentat pentru fiecare vlogger o adevărată provocare.

Selly a mărturisit că nu a fost deloc ușor să treacă de la confortul asigurat de propria cameră de filmat, la complexitatea acțiunii de pe platoul de filmare. Pentru primul rol ca personaj principal într-un film de cinema, Selly a mărturisit că a făcut mai multe cursuri care l-au ajutat să pună bazele actoriei.

Ada Condeescu este una dintre persoanele care i-a ajutat pe vloggerii 5GANG cu pregătirea pentru rolurile din filmul de Crăciun. Ea este o tânără actriță, cunoscută publicului pentru rolurile interpretate în filme precum „Eu când vreau să fluier, fluier", „Loverboy", dar și pentru rolul Iuliei Pană, din serialul online „L-A SERAL”, regizat tot de Matei Dima: „M-am bucurat să lucrez cu toți cei din 5GANG, pentru că au fost serioși și receptivi la ce le propuneam. În general, am lucrat pe text, am discutat despre cum construiești un rol, ce determină personajul să acționeze, lucruri de bază în actorie.”

Ada l-a cunoscut pe Selly odată cu startul filmărilor, iar lucrurile s-au legat apoi de la sine: „Nu știam mai nimic despre Andrei (aka Selly), dar am început să mă interesez în momentul în care am hotărât să ne vedem de câteva ori pentru pregătirea filmului. Îl admir pentru munca lui, pentru determinare și ambiție. Am avut chimie și mi-a plăcut că înțelegea extrem de rapid ce discutăm, chiar dacă nu era familiar cu meseria și termenii actoricești. Am lucrat ușor și cu ceilalți, dar în special cu Dia, cu care mă înțelegeam din priviri, fără prea multe detalii.”

Ce spune Selly despre etapele pregătirii pentru rolul de personaj principal în filmul „5GANG: Un altfel de Crăciun”:„Am avut o pregătire destul de intensă, dar printre picături când a venit vorba de filmul 5GANG, pentru că în paralel cu consultările pe scenariu, pe poveste, pe ce se întâmplă în film, am făcut mai multe cursuri de actorie. Ne-a ajutat foarte mult Ada Condeescu, o persoană minunată și o actriță foarte talentată. Ea ne-a explicat niște principii de bază ale actoriei. Nu cred că mă pot numi actor, însă ajutorul pe care Ada Condeescu ni l-a oferit pentru film a contat în rezultatul final.”

În primul weekend de la lansarea in cinematografe, care a avut loc pe 27 decembrie, filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Craciun", regizat de Matei Dima, a înregistrat cel mai mare succes de box office al unui film romanesc din ultimii 30 de ani.

Succesul din online al vloggerilor a ajuns și în sălile de cinema, filmul doborând un record înainte de intrarea în cinematografe, cu de 10.000 de bilete vândute în etapa de presale pentru distribuitor.

Filmul este disponibil în cinematografele din toată țara, iar biletele pot fi achiziționate pe film.5gang.ro.