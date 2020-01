A doua jumatate a lunii ianuarie 2020 va fi cu adevarat speciala pentru aceste trei zodii

Jumatatea lunii ianuarie vine cu surprize interesante pentru cateva zodii. Iata care sunt semnele zodiacale cu care astrele sunt foarte norocoase.

Te numeri printre ele?

Taur - Vesti frumoase pentru tine

Dupa o perioada usor aglomerata si destul de stresanta, iata ca lucrurile incep sa se aranjeze, iar tu vezi luminita de la capatul tunelului. Devii foarte constienta de puterea pe care o ai si de legatura directa dintre tine si Univers. Incerci sa te eliberezi de toata negativitatea din jurul tau si sa iti deschizi sufletul pentru a atrage doar energia pozitiva.

Urmatoarele doua saptamani par sa fie cele mai frumoase pentru tine deoarece te ajuta sa te reconectezi la divinitate.

Capricorn - Este momentul sa iti asculti sufletul

Urmatoarele doua saptamani sunt destul de speciale pentru tine deoarece iti permit sa faci un pas in spate si sa fii mai atenta la emotiile si starile tale, la sufletul tau, la lucrurile marunte care te fac fericita. Este momentul sa te pui pe primul loc, sa incerci sa te redescoperi si sa te iubesti pentru ceea ce esti.

Relatia cu tine este cea mai importanta, iar tu intelegi acest lucru. De aceea, faci tot posibilul sa fii in conexiune cu tine insati, sa iti asculti intuitia si inima.

Pesti - Relatiile personale sunt pe primul plan

In urmatoarea perioada alegi sa faci cateva schimbari in ceea ce priveste relatia pe care o ai cu oamenii din jurul tau. Esti foarte atenta la sentimentele celor dragi si, cel mai important, la dorintele acestora. De asemenea, incerci sa fii mult mai relaxata in discutii, sa ai incredere in cei cu care vorbesti si sa iti deschizi sufletul.

Iti dai seama cat de bine este sa te poti confesa si sa iti dai seama ca nu esti singura in aceasta poveste.

