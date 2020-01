Premiile Oscar 2020: Lista celor 9 filme nominalizate

Lungmetrajele „Ford v Ferrari” şi „The Irishman” se numără între cele nouă pelicule nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2020.

La această categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Joker”, „Little Women”, „Marriage Story”, „1917”, „Once Upon a Time... in Hollywood” şi „Parasite”, transmite news.ro.

În 2019, „Green Book”, regizat de Peter Farrelly, s-a impus la această categorie.

La categoria „cel mai bun actor în rol principal” au fost selectaţi: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”), Adam Driver („Marriage Story”), Joaquin Phoenix („Joker”) şi Jonathan Pryce („The Two Popes”).

