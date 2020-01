De ce e OK ca nu ramanem cu marea iubire a vietii noastre

Daca nu faci ce trebuie acum, uite ce o sa ajungi sa regreti la 40 de ani

Cred in “marea iubire” a fiecaruia dintre noi. Totusi, vorbesc si traiesc de parca nu e asa si sunt OK cu ce se intampla in lumea de azi, in care o miscare de deget in directia potrivita – cealalta dreapta, pentru doamne -, sau o poza artistica e de ajuns sa ma dea pe spate. Nu e si nu are cum sa fie, tocmai pentru ca stiu cum se simte iubirea adevarata.

Vorbesc despre dragostea aceea care te face sa crezi ca Mos Craciun exista. Ca totul e posibil. Ca iubirea e de ajuns si invinge orice. Ca orice poezie este pentru si despre voi doi.

Daca suntem norocosi si facem ce trebuie in viata asta, putem sa ne intalnim sufletul pereche. Avem sansa de a-l cunoaste si de a ne cunoaste pe noi, prin ochii lui.

foto main: Trotskaya Nastassia, Shutterstock