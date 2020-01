7 Lucruri importante despre iubire pe care sa ti le amintesti in momentele grele

Tacerea si un zambet pe jumatate pot ascunde multa durere. Acorda o atentie deosebita oamenilor de care iti pasa. Uneori, cand cineva iti spune "Sunt bine", are nevoie sa fie privit in ochi, sa primeasca o imbratisare si o incurajare "Stiu ca nu esti, dar sunt aici pentru tine. Impreuna vom trece peste orice."

Aceste lucruri importante despre relatie pot fi uneori destul de dificil de acceptat insa, in final, te vor ajuta sa intelegi ce inseamna iubirea adevarata si te vor face sa te eliberezi de relatiile gresite si sa faci celor oamenilor potriviti in viata ta:

1. Cand apar momente dificile in viata ta este posibil ca unii oameni sa te paraseasca. In astfel de situatii iti dai seama cine sunt cei care te iubesc cu adevarat.

2. Viata este plina de oameni falsi. Uneori persoana pentru care ai face orice in aceasta lume ajunge sa fie cea care renunta la tine in cel mai greu moment al vietii tale. Uneori trebuie sa fii dezamagita de cineva pentru a invata lectii importante.

3. Oamenii mint... foarte mult. Nu uita ca actiunile vorbesc mai mult decat cuvintele. O persoana isi poate cere scuze de o mie de ori si iti poate spune ca te iubeste secunda de secunda... insa daca nu iti dovedeste prin fapte ca lucrurile pe care le spune sunt adevarate, atunci poate ca nu merita iubirea ta.

4. Vorbele dure pot rani o persoana mai mult decat durerea fizica. Analizeaza cu mare atentie ce vrei sa spui inainte de a spune. Vorbele dor si ranesc mai tare decat crezi inima unei persoane.

5. O greseala este un accident. Minciuna si infidelitatea, insa, nu sunt greseli - sunt alegeri intentionate.

6. Oamenii se vor purta cu tine fix in felul in care ii lasi sa se poarte. Nu le poti controla actiunile cu privire la persoana ta, insa poti controla ceea ce tolerezi si ce nu. Lucruri frumoase ti se vor intampla in momentul in care vei alege sa te distantezi de oamenii negativi.

7. Tacerea si un zambet pe jumatate pot ascunde multa durere. Acorda o atentie deosebita oamenilor de care iti pasa. Uneori, cand cineva iti spune "Sunt bine", are nevoie sa fie privit in ochi, sa primeasca o imbratisare si o incurajare "Stiu ca nu esti, dar sunt aici pentru tine. Impreuna vom trece peste orice."

