Hai sa iti spun un secret: TU CONTEZI (chiar daca nu crezi asta)

Daca nimeni nu ti-a spus asta astazi, iti spun eu... TU CONTEZI.

Sentimentele tale conteaza. Nu sunt prea mult, nici prea puternice, nici prea enervante. Nu sunt nerealiste sau naive. Sunt emotii care vin direct din sufletul tau.

Opiniile tale conteaza. Felul in care vezi lumea conteaza, lucrurile pe care ti le spui doar tie conteaza. Vocea ta conteaza.

Gandurile tale conteaza. Vocile din capul tau conteaza. Lucrurile marunte la care te gandesti inainte de a dormi conteaza.

Inima ta conteaza. Lucrurile care iti pun zambetul pe buze conteaza. Momentele care te fac sa plangi conteaza. Clipele in care razi cu gura pana la urechi conteaza.

Visurile tale conteaza. Nu sunt imposibile, nu sunt prea mult, nu sunt nepotrivite si nu sunt pentru toata lumea. Sunt doar ale tale, sa nu uiti niciodata asta.

Drumul pe care vrei sa mergi in aceasta viata conteaza. Tu esti singura care decide ce are de facut, ce decizii trebuie sa ia si incotro trebuie sa o apuce. Nu permite nimanui sa iti stabileasca directia, fraiele vietii tale sunt in mainile tale si atat.

Problemele tale conteaza. Obstacolele cu care te confrunti pe parcursul vietii te ajuta sa iesi din zona de confort, sa te dezvolti si sa ai incredere in tine.

Fericirea ta conteaza. Detaliile in care gasesti bucurie conteaza. Lucrurile simple care iti fac inima sa tresara conteaza. Ar trebui sa le cauti, sa le gasesit si sa le faci mai des. Zambetul tau conteaza.

