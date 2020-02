Afla ce ti-au pregatit astrele pentru prima saptamana a lunii februarie si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână. Cuvintele cheie pentru saptamana 3-9 februarie: incantare, iubire, liniste, suflet. Cele mai bune zile: luni, joi. Cele mai norocoase zodii pe plan profesional: Scorpion, Taur, Rac. Cele mai norocoase zodii pe plan sentimental: Berbec, Gemeni, Pesti. Cele mai norocoase zodii pe plan financiar: Fecioara, Sagetator, Balanta. Iata de ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 3-9 februarie: Berbec - Ai nevoie de iubire Prima saptamana a lunii februarie este una speciala pentru tine; astrele sunt de partea ta si te ajuta sa intelegi cat de importanta este iubirea pe care o ai nu doar pentru oamenii din jurul tau, ci si pentru tine insati. Ai ocazia sa lucrezi mult la relatia cu propria persoana. Taur - Ai nevoie sa lupti pentru ce iti doresti Aceasta saptamana este una frumoasa pentru tine deoarece iti aduce toate lucrurile de care ai nevoie pentru a evolua si a avea succes pe plan profesional. Ai incredere in tine si iesi din zona de confort, esti acolo unde trebuie sa fii pentru a incepe noi proiecte. Gemeni - Ai nevoie sa oferi iubire Iti dai seama ca nimic nu poate exista fara iubire, motiv pentru care incerci sa fii mai atenta la relatia pe care o ai cu oamenii din jurul tau. In cazul in care esti singura, astrele iti pregatesc o surpriza cu adevarat speciala si iti scot in cale o persoana importanta de care te vei indragosti imediat. Rac - Ai nevoie sa crezi in tine Esti pe ultima suta de metri cu un proiect destul de important in ceea ce priveste viata profesionala. Stiu ca nu mai ai putere, insa nu renunta acum, esti mai aproape decat crezi de succes. Mergi tot inainte.