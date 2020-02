Maria Andreea este imperiala in noul videoclip

Videoclipul a fost filmat in doua locatii speciale: Palace Casino si Exclusive Zone, de tinute s-a ocupat Loredana Ciangau, de machiaj Andreea Cobzaru si Alina Barbu, iar de par Alexandru Arambasa.

Cantareata Maria Andreea, cunoscuta ca Reina, a lansat zilele trecute cel mai nou videoclip. Piesa “Imperial” a fost scrisa de Maria Andreea, iar muzica semnata Alexandru Unc si Silviu Paduraru.

Videoclipul a fost filmat in doua locatii speciale: Palace Casino si Exclusive Zone, de tinute s-a ocupat Loredana Ciangau, de machiaj Andreea Cobzaru si Alina Barbu, iar de par Alexandru Arambasa.

Artista ne prezinta un videoclip senzual, in care dansul este principalul atuu. Partenerul Mariei din clipul “Imperial” este nimeni altul decat coregraful si dansatorul “Dancing with the stars”, Andrei Mangra.

‘Videoclipul meu a iesit exact asa cum imi doream. Cu mult dans, senzualitate, pasiune. Latino. Alex Andries, regizorul meu preferat, a stiut exact cum sa puna in scena totul pentru ca cei ce urmaresc clipul sa intre in atmosfera imperiala”, a spus Maria Andreea pentru Kudika.

Maria – Andreea Vârlan s-a născut în Suceava, însă pentru a-şi putea continua şi dezvolta pasiunea pentru muzică s-a mutat în Bucureşti, imediat după absolvirea facultăţii de Drept, din Cluj-Napoca. Până la vârsta de 32 de ani, Andreea a compus şi a înregistrat 16 piese dintre care pentru cinci dintre ele a filmat şi videoclipuri.

Pentru acest an, artista ne pregăteşte surprize muzicale în aceleaşi ritmuri latino, care deja au făcut-o cunoscută şi la nivel internaţional.