M-am saturat sa aud ca o femeie independenta intimideaza barbatii

Ieri, fara sa vreau, am auzit o conversatie in care cineva spunea ca multe femei sunt singure pentru ca au devenit prea puternice si prea independente. Tonul pe care o spunea nu era foarte prietenos.

Trebuie sa recunosc de la bun inceput ca nu sunt neaparat obiectiva cand vine vorba de acest subiect, pentru ca si mie mi s-a spus de-a lungul timpului de numarate ori acest lucru in perioadele in care eram singura. Si da, am dezvoltat in timp o intoleranta foarte mare la acest argument care vine ca o acuza la adresa femeilor singure, puternice si independente.

Pot chiar sa va impartasesc cateva din lucrurile pe care le-am auzit ani la randul de la prietenii grabiti sa ajute.

foto main: Eugene Partyzan Shutterstock