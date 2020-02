Justin Bieber lanseaza Intentions, un videoclip realizat in parteneriat cu organizatia nonprofit Alexandria House

Alexandria House are ca scop ajutorarea femeilor si copiilor si trecerea acestora din centrele de urgenta catre o viata cu stabilitate economica.

comunicat de presa:

Justin Bieber lanseaza piesa „Intentions”, extrasa de pe urmatorul sau album – Changes”. Alaturi de Quavo, Justin lanseaza si videoclipul piesei pentru care a facut si un parteneriat cu organizatia nonprofit Alexandria House, ce are ca scop ajutorarea femeilor si copiilor si trecerea acestora din centrele de urgenta catre o viata cu stabilitate economica.

Videoclipul piesei „Intentions” spune povestea a trei „absolventi” ai organizatiei Alexandria House. Pentru a onora aceste femei incredibile si, totodata, a spune si incuraja vietilor a multor oameni aflati in aceeasi situatie, au fost donati 200.000 de dolari catre Alexandria House.

Munca filantropica este una dintre valorile fundamentale ale lui Justin Bieber, inca de la inceputul carierei; printre actiunile intreprinse se numara indeplinirea a 350 de dorinte ale copiilor bolnavi in faza terminala sau donatii catre Pencils of Promise, fundatie care asigura un mediu propice pentru educatia studentilor din lumea intreaga.

Anul acesta, Justin continua actiunile filantropice cu donarea a cate 1 dolar pentru fiecare bilet cumparat pentru turneul sau, Changes, pentru programele de sanatate mentala.

Justin Bieber va lansa pe 14 februarie albumul „Changes”, material care contine 16 melodii, printre care „Yummy”, melodia lansata la inceputul anului.

TRACKLIST:

All Around Me

Habitual

Come Around Me

Intentions (ft. Quavo)

Yummy

Available

Forever (ft. Post Malone & Clever)

Running Over (ft. Lil Dicky)

Take It Out On Me

Second Emotion (ft. Travis Scott)

Get Me (ft. Kehlani)

ETA

Changes

Confirmation

That’s What Love Is

At Least For Now