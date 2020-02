Joaquin Phoenix si cel mai emotionant discurs de la Premiile Oscar 2020

Ne simtim indreptatiti sa inseminam artificial o vaca si sa ii furam puiul

Joaquin Phoenix a castigat premiul pentru Cel mai bun actor in cadrul Premiilor Oscar 2020 pentru prestatia sa in filmul Joker. Fiind un cunoscut activist pentru drepturile omului, ingrijirea mediului inconjurator si iubirea fata de animale, Phoenix si-a folosit vocea pentru a aduce in discutie teme destul de profunde precum cruzimea intalnita in industria produselor lactate, ura pe care o avem unul fata de celalalt si, bineinteles, folosirea resurselor naturale:

"Sunt plin de atat de multa recunostinta in acest moment. Nu ma simt deasupra colegilor mei... a niciunui om din aceasta incapere pentru ca noi impartasim aceeasi pasine: iubirea pentru film. Aceasta forma de expresie mi-a oferit cea mai incredibila viata. Nu stiu unde as fi fara ea.

Cred ca cel mai mare cadou pe care l-am primit in aceasta industrie este oportunitatea de a ne folosi vocea pentru cei neauziti. M-am gandit la unele dintre problemele dificile cu care ne-am confruntat toti in ultima vreme.

Vorbesc despre lupta impotriva ideii ca o singura natiune, o singura rasa, un singur sex, o singura specie, are dreptul de a domina, folosi si controla o alta fara a fi pedepsita.

Cred ca am devenit foarte deconectati de tot ce se intampla in lumea naturala, lumea reala. Multi dintre noi suntem vinovati de o viziune egocentrista asupra lumii, credem ca suntem centrul Universului. Ne simtim indreptatiti sa inseminam artificial o vaca si sa ii furam puiul chiar daca strigatele sale de disperare sunt inconfundabile. Apoi ii luam laptele care este destinat puiului si il punem in cafeaua si in cerealele noastre.

Ne temem de ideea de schimbare personala pentru ca suntem de parere ca trebuie sa renuntam la ceva, sa sacrificam ceva. Insa oamenii sunt cei mai buni atunci cand sunt creativi si inventiti, iar noi putem crea, putem dezvolta si putem implementa sisteme de schimbare care sa fie benefice tuturor fiintelor si mediului inconjurator.

Am fost un nemernic intreaga mea viata... am fost un egoist. Am fost nemilos, a fost dificil sa se lucreze cu mine si sunt recunoscator ca multi dintre voi ati reusit sa imi oferiti o a doua sansa. Cred ca, de fapt, reusim sa fim cei mai buni in momentul in care ne sustinem reciproc... nu atunci cand ne doboram unii pe ceilalti pentru greselile din trecut, dar in momentele in care ne ajutam unii pe altii sa evoluam. Atunci cand ne educam unii pe altii, cand ne ghidam reciproc catre mantuire. Grabeste-te sa salvezi cu iubire, iar pacea va urma."

