In ciuda furtunilor cu care te-ai confruntat pana acum, inca stralucesti

Zambeste, esti incredibil de puternica. Foarte putine persoane pot trece prin ce ai trecut tu.

Daca esti o persoana care a trecut prin multe, care a avut un drum nu tocmai drept in viata, ci mai degraba cu urcusuri si coborasuri, cu mai multe momente dificile decat momente frumoase, cu mai multe lacrimi decat zambete si rasete, cu furtuni si uragane si prea putine curcubeie, vreau sa iti spun ca te descurci mai bine decat crezi. Esti incredibil de puternica.

Stiu ca sunt si zile in care nu mai ai nicio putere. Cand ai vrea ca totul sa se termine. Cand simti ca nu mai poti face nici macar un pas. Iar apoi te uiti inapoi si iti dai seama prin cate ai trecut. Intelegi cat de dificil a fost trecutul tau si cat de puternica ai fost tu. Si incepi sa vezi luminita de la capatul tunelului. Nu vrei sa te dai batuta. Stii ca mai poti. Toate aceste lucruri care ti s-au intamplat te-au facut mai puternica. Te-au ajutat sa ajungi unde esti acum. Te-au invatat lectii importante de viata. Ti-au demonstrat ce conteaza cu adevarat pentru tine.

Acum stii cine esti si ce iti doresti de la viata. Nu mai lasi pe nimeni sa ia decizii in locul tau, ai preluat fraiele si te lasi condusa de intuitie pentru ca stii ca inima ta face alegerile potrivite pentru a fi fericita.

Sigur, unii oameni inca incearca sa te tina inapoi... insa tu alegi sa nu mai traiesti in trecut. Te eliberezi de tot ce s-a intamplat, ierti si mergi in continuare pe drumul tau. Stii ca Universul are un plan minunat pregatit pentru tine. Stii ca divinitatea iti este alaturi si te sprijina la orice pas.

Nu iti mai pasa de ce spun cei din jurul tau. Au existat, exista si vor exista in continuare numeroase persoane care vor incerca sa te doboare. Care te vor judeca si te vor rani, care se vor juca cu sentimentele tale... insa tu vei fi mai puternica decat ele. Ii vei permite sufletului tau sa straluceasca. Vei folosi toate cuvintele pe care acestea le spun si le vei transforma in bunatate. Nu lasa pe nimeni sa iti franga inima. Alege sa fii puternica. Sa fii sigura pe tine. Sa te iubesti. Sa mergi pe drumul pe care Dumnezeu ti-l arata.

foto main: Syda Productions, Shutterstock