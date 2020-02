A doua jumatate a lunii februarie 2020 va fi cu adevarat speciala pentru aceste trei zodii

Jumatatea lunii februarie vine cu surprize interesante pentru cateva zodii. Iata care sunt semnele zodiacale cu care astrele sunt foarte norocoase.

Te numeri printre ele?

Berbec - Creezi o conexiune importanta cu oamenii din jurul tau

In urmatoarele doua saptamani vei straluci. Exista ceva romantic, sclipitor si frumos la aura ta care nu doar iti ofera o stare incredibila de bine, ci te si ajuta sa ai incredere in tine si sa te iubesti pentru ceea ce esti. Universul observa schimbarea care se produce in interiorul tau si aduce in calea ta numeroase persoane interesante cu care poti lega relatii de lunga durata. Bucura-te de tot ce se intampla in jurul tau, este cea mai buna perioada pentru a te cunoaste cu adevarat.

Rac - Iesi din zona de confort

Iti dai seama ca lumea este un loc de joaca si, in sfarsit, inveti cum sa te distrezi. Renunti la toate lucrurile care te tin in spate si darami zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale. Dansezi mai mult si mai frumos ca niciodata fara sa iti fie teama ca cineva te priveste. Astrele te incurajeaza sa iti deschizi sufletul si sa te indragostesti de tot ce te inconjoara. Sa fii recunoscatoare pentru ce ti s-a intamplat pentru ca ai ajuns unde esti acum. Traieste, esti libera!

Sagetator - Vezi lumea cu alti ochi

O mare parte din experienta ta de viata depinde de perspectiva ta. Chiar si cel mai neplacut lucru poate fi transformat in ceva cu adevarat frumos atunci cand inveti sa il privesti dintr-o lumina diferita. Permite-ti ca de acum inainte sa vezi imaginea de ansamblu. In momentul in care ai rabdare, faci un pas in spate si analizezi din toate punctele de vedere o situatie, problemele par sa nu mai fie atat de dificil de rezolvat. De fapt, este posibil chiar sa treci cu vederea atat de multe oportunitati frumoase deoarece te concentrezi pe lucruri minuscule. Concentreaza-te pe ceea ce ai in loc de ceea ce nu poti avea si totul se va schimba in jurul tau.

foto main: BLACKDAY, Shutterstock