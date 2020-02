Mituri despre fericirea in relatii care ne fac, de fapt, nefericite

Iubirea adevarata nu e ca-n filme. Nimeni nu se trezeste cu fata la cel de langa, inca cufundat in perna si, minunandu-se de frumusetea adiacenta lui, incepe sa-i spuna cuvinte dulci.

In viata reala, declaratiile de orice fel nu se fac fara un spalat pe dinti prelabil. A, da, si sa fim seriosi, la prima ora nu se fac complimente, ci se deleaga treburile si se face programul zilei in curs.

Diminetile tandre in doi, cu sarutari prelungi, sunt prezente mai in toate filmele de dragoste si ne-au setat sa ne asteptam la asta si sa fim dezamagite ca nu avem parte de acele momente magice. Dupa cum va asteptati, am strans si alte mituri despre fericirea in relatii care mai mult ne incurca in viata de zi cu zi.

Iubirea trebuie sa fie ca-n povesti

foto main: George Rudy, Shutterstock