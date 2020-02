4 subiecte pe care trebuie sa le discuti cu partenerul tau inainte de a spune

Sunteti impreuna de ceva timp si va ganditi la nunta? Respirati adanc si asezati-va confortabil, caci trebuie sa vorbiti.

In filme, cererile in casatorie sunt magice, neasteptate si pline de entuziasm. El nu are deloc emotii, iar ea a spus „da”, tare si raspicat, fara sa ezite nici macar o clipa!

In realitate, lucrurile stau ceva mai diferit. Exista o serie de discutii necesare inainte de casatorie. Daca nu clarificati anumite aspecte, va veti da seama ca nu rezonati, aveti dorinte si valori diferite, iar relatia voastra nu se poate transforma intr-o casnicie fericita.

Iata 4 discutii necesare inainte de casatorie, pe care trebuie neaparat sa le ai cu iubitul tau!

1. Discutia despre copii

Multe cupluri devin o familie imediat dupa casatorie. Altele aleg sa ramana in formula de doi pentru totdeauna. De aceea, este esential sa discuti cu partenerul tau si sa stabiliti clar daca vreti sa aveti copii sau nu.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Silvastrings, Shutterstock