ANTONIA va susține cel mai mare show din 2020 la The Concert, pe 30 mai!

Considerată una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din România, ANTONIA pregătește cel mai mare show din 2020 în cadrul evenimentului The Concert, care va avea loc la Romexpo. Timp de 3 zile vor urca pe scenă 13 dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, sub umbrela unui eveniment-concept cu tema „POP! POP! POP!”.

„Abia aștept să îmi încep vara cu voi, cu un super show la Romexpo, în București, pe 30 mai, la The Concert! Sunt super entuziasmată să urc pe scenă și să ne distrăm împreună! Va fi cel mai tare party și vă aștept cu multe surprize și invitați dragi mie. Și vouă! Vă pup, see you at The Concert!”, a spus ANTONIA.

ANTONIA este un artist desăvârșit, are piese difuzate la cele mai importante posturi de radio mainstream atât în România, cât și în străinătate. Cântăreața a câștigat numeroase premii pe parcursul carierei sale fie pentru cel mai bun artist, fie pentru cea mai bună piesă.

Cea mai recentă piesă lansată alături de Faydee, „Trika trika”, a cumulat peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube și a avut succes atât în România, cât și peste hotare, în țări precum Lituania, Polonia, Olanda, Spania și Austria.

Abonamentele pentru cele 3 zile de distracție și concerte memorabile pot fi achiziționate de aici: https://www.iabilet.ro/bilete-theconcert/ .