Demi Lovato lanseaza un nou imn motivational – I Love Me

Demi Lovato pune punctul pe i si vorbeste despre incredere in sine in noul single - "I Love Me"

comunicat de presa: Citeste si: Demi Lovato lansează prima sa colecție proprie de încălțăminte în... Demi Lovato a revenit cu o piesa care pune in prim plan dragostea de sine si incredere in fortele proprii. Dupa mini-recitalul de la Grammy Awards si interpretarea live a imnului SUA de la editia 54-a Super Bowl, artista demonstreaza inca o data ca este mult mai puternica prin lansarea piesei „I Love Me”, un track up-tempo, ce a avut la baza introspectia. „I Love Me” este o piesa compusa de catre Demi, Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson si Warren Felder, iar mesajul pe care artista vrea sa il trimita este despre increderea si iubirea de sine, indiferent de trecut sau prezent. Videoclipul oficial este regizat de catre Hannah Lux Davis (care a colaborat cu Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj) si incepand de la versuri, o aduce pe Demi intr-o lupta a alter-ego-urilor, trecut versus prezent. Inceputul anului 2020 a adus-o pe Demi intr-o alta ipostaza muzicala – „Anyone”, o alta balada empowering, pe care a interpretat-o live la premiile Grammy. Citeste si: Un nou videoclip special de la Dorian Vizionare placuta