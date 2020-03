Femeile insarcinate sunt mai vulnerabile la coronavirus. Riscuri si preventie de la medici ginecologi

Metodele de preventie pe care trebuie sa le respecte femeile insarcinate sunt aceleasi ca pentru intreaga populatie:

Medicii ginecologi dr. Ruxandra Albu si dr. Dorina Codreanu dezvaluie care sunt riscurile, recomandarile si metodele de preventie pe care trebuie sa le cunoasca femeile insarcinate in raport cu infectia cu coronavirus.

“Femeile insarcinate fac parte din categoria de persoane vulnerabile la acest virus, de aceea masurile de preventie pe care trebuie sa le respecte sunt foarte stricte. In egala masura, fiind un virus nou, nu se cunosc inca formele prin care acest virus afecteaza o femeie insarcinata, insa sunt asteptate reactii moderate, iar pana in prezent nu s-au inregistrat decese in randul acestora,” dr Ruxandra Albu, medic primar obstetrică–ginecologie.

Principala grija a viitoarei mame este daca infectia cu coronavirus se transmite fatului. Dr. Ruxandra Albu, medic primar obstetrică–ginecologie in cadrul Femme Boutique Medical explica: “Nu exista dovezi ca viruslui poate trece la fat, insa daca la momentul nasterii mama este suspecta sau purtatoare de coronavirus, poate fi testat si copilul pentru maxima siguranta. De asemenea, nu exista dovezi care sa sugereze un risc cresc de avort in cazul unei mame purtatoare, stim doar ca in China unii copii s-au nascut premantur din aceasta cauza.”

Alaptarea este in continuare recomandata, iar beneficiile pe care aceasta le aduce sunt mai mari decat orice risc: “Pana in acest moment, nu sunt dovezi ca virusul se transmite prin laptele matern. Principalul risc este de fapt apropierea fizica a mamei infectate de propriul copil, de aceea este recomandat ca aceasta sa se spele foarte bine pe maini inainte si sa poarte masca”, adauga dr Ruxandra Albu.

In ceea ce priveste procedurile de reproducere asistata, dr. Dorina Codreanu medic primar obstetrică-ginecologie, specializată în infertilitate și proceduri de reproducere asistată explica: “Tratamentele de stimulare ovariana necesare acestor proceduri nu duc la scaderea imunitatii daca se folosesc doze adecvate si nu se exagereaza cu administrarea de progesteron. In plus, nu se recomanda administrarea de preparate cortizonice sau alte imunosupresoare asociat procedurilor de fertilizare in vitro in cazurile neselectate. Studiile arata ca nu se obtine o rata mai mare de sarcina si doar o crestere nejustificata a riscurilor. De altfel, acum cativa ani, pe teritoriuul Irlandei a fost interzisa administrarea de prednison dupa transferul de embrioni (acesta se administra de rutina aproape in toate protocoalele FIV) dupa ce o gravida a decedat de gripa in trimestrul I de sarcina fiind sub tratament cu prednison.”

“Principalele metode prin care ne putem creste imunitatea sunt o dieta sanatoasa fara excese si fara alimente ultraprocesate, sportul in aer liber, drumetiile in natura. Foarte importante sunt renuntarea la fumat si alcool. Sunt probabil de ajutor si anumite suplimente nutritive cum sunt vitamina C, vitamina D si zincul. Dar nimic nu poate compensa efectele nocive ale fumatului, de exemplu, mai ales in cazul COVID-19 care afecteaza sistemul respirator “, adauga Dr. Dorina Codreanu

Metodele de preventie pe care trebuie sa le respecte femeile insarcinate sunt aceleasi ca pentru intreaga populatie:



Spălați-vă mâinile de multe ori

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile;

Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;

Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile.

Mai multe informatii de la specialisti folositoare femeilor insarcinate pot fi gasite pe blogul https://femmeboutiquemedical.com/category/blog/.

