Asociația Dăruiește viață oferă toate donațiile primite începând cu data de ieri pentru combaterea epidemiei de coronavirus

Asociatia "Daruieste viata" directioneaza toate donatiile primite incepand cu data de ieri catre lupta cu COVID-19.

Reprezentantii asociatiei au anuntat pe contul oficial de Facebook ca ofera toate donatiile care se strang pentru combaterea epidemiei de coronavirus.

"Epidemia de COVID-19 este iminentă. Este o realitate pe care nu o putem ignora, cu atât mai mult cu cât știm capacitățile sistemului nostru de sănătate.

Dar dacă nu facem nimic, ci doar ne uităm cu panică la boala care se apropie de noi, îi dăm putere bolii!

CE PUTEM FACE FIECARE DINTRE NOI?

🔹 Respectăm instrucțiunile oferite de autorități🔹 Respectăm regulile de izolare și carantină🔹Ne protejăm pe noi și viața celor mai vulnerabili dintre noi: respectând regulile de igienă, evitând locurile aglomerate, stând cât mai mult în casă, limitând deplasările, informându-ne din surse sigure🔹 Îi ajutăm pe cei care sunt în izolare sau carantină: cu o vorbă bună la telefon sau pe rețelele sociale, pentru că o astfel de perioadă trece mai bine când nu te simți singur; cu cumpărături lăsate la ușă, pentru ca este nevoie să nu le lipsească cele trebuincioase vieții.CE FACE DĂRUIEȘTE VIAȚĂ?

Sprijinim autoritățile în toate demersurile lor.

Toate donațiile pe care le strângem începând de astăzi vor fi direcționate către lupta cu COVID-19. Pentru că, în eventualitatea declanșării unei epidemii similare celei din Italia, va fi nevoie de toate resursele pentru a-i trata pe cei afectați.

Am întocmit liste cu echipamente necesare de protecție, aparatură etc., cu sprijinul mai multor medici epidemiologi și din ATI din țară. Am început deja demersurile pentru a le achiziționa. Le vom pune la dispoziția autorităților, în funcție de nevoi.

.

.

Ca în tot ce am făcut până acum noi, Daruieste Viata, împreună cu voi, donatorii noștri, obiectivul nostru este să consolidăm capacitatea sistemului medical de a salva viețile pacienților și de a le da îngirjirea de care au nevoie.

.

.

Vrem să cooperăm cu Ministerul Sănătăţii - România și cu celelalte instituții care gestionează criza. Vom căuta soluții pentru orice nevoi pe care acestea le identifică. Statul și societatea civilă trebuie să lucreze împreună pentru interesul pacienților și al cetățenilor. Solidaritatea și responsabilitatea sunt singura soluție!"

foto main: pixabay