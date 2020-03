Mesajul unui medic pediatru român: Ce mă sperie și ce nu mă sperie în legătură cu COVID-19

Îngrijorarea nu este semn de prostie și nici nu trebuie luată în bătaie de joc.

Doctorul Craiu Mihai este un medic care nu mai are nevoie de nicio prezentare, lucrând de zeci de ani cu copiii din Romania. Un vehement susținător al vaccinării, doctorul a acceptat să participe la o dezbatere legată de vaccinuri cu Olivia Steer în cadrul unei emisiuni televizate difuzate anul trecut.

Dr. Mihai Craiu acordă destul de rar interviuri, iar zilele acestea a ales să vorbească despre Coronavirus pe pagina oficială de Facebook. Vă las mai jos textul integral care a devenit viral:

"Ce mă sperie?

1. Reacția în fața îngrijorării (o anticipam aici acum mai mult de o lună - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1038448496547851&id=365676840491690)

In primul rând, pentru a evita polemici inutile, voi preciza ca este normal să ne îngrijorăm in fața necunoscutului! Ingrijorarea nu este semn de prostie și nici nu trebuie luată în bătaie de joc. Ea este reală nu numai in România si era normal să se propage într-o populație conectată permanent la fluxul de informații on-line. Spre deosebire de alții, populația din țara noastră are, in medie, un redus discernământ mediatic - "digital literacy".

Pentru noi INFODEMIE, cum a denumi-o OMS, are si alte conotații.

2. Reacția sistemului medical in fata unor teste de stress: multe cazuri de boli acute apărute în termen scurt. Va fi greu si in spitalele mari, din centrele universitare, dar in spitalele mici va fi aproape imposibil de gestionat, mai ales dacă se îmbolnăvește personalul medical. Iar transferurile ar fi un adevărat coșmar.

3. Comunicarea disfuncțională. Atât in societate, unde se rostogolesc "bolovani" de ură (a se vedea insultele neaoșe la adresa românilor panicați din Italia) si xenofobie, cat si intre medici si pacienti și sistem și cetățeni.

Eram convins că românii iau decizii privind autodiagnosticul și se autotratează dar nu mă așteptam ca ponderea acestora să fie atât de mare. Peste jumătate din cei peste 13.000 de respondenți ai acestui chestionar referitor la gripa sezonieră au afirmat ca au luat decizii singuri, dupa documentare personală. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1044665609259473&id=365676840491690

Ce nu mă ingrijorează?

1. Severitatea bolii COVID-19 la copilul altfel sănatos. Sunt foarte puține cazuri (sub 1% din pacienți au mai puțin de 10 ani și nu au fost decese pediatrice raportate până la sfarșitul lunii februarie). https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762510

2. Comunicarea bună a experților atât între ei, la nivel internațional, cât și către autoritățile medicale locale. A fost mult mai eficientă și rapidă, comparativ cu precedenta izbucnire, din 2002, legată de SARS.

3. Prezența unor surse de informații de încredere. In România avem date actualizate zilnic, de la Institutul Național de Sănătate Publică, prin CNSCBT http://www.cnscbt.ro/…/situatia-la-nivel-global-actualizata…

MESAJ DE LUAT ACASĂ - faceți ce ține de fiecare dintre voi: spălat pe mâini corect, eticheta tusei, nu atingeți cu mâinile nespălate fața, evitați aglomeratiile, +/- mască de protecție."

foto main: pixabay