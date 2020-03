5 zodii care raman in relatii lipsite de pasiune

Ne aflam intr-o goana permanenta dupa iubire. Ne dorim mai mult, simtim lipsa intimitatii si afectiunii si credem ca suntem capabile sa facem orice compromis.

Privim deseori in jurul nostru si uneori avem tendinta sa-i condamnam pe cei care raman in relatiile in care pasiunea se pierde. Sustinem ca este usor pentru oricine sa aleaga zona de confort, si stim ca teama de nou este un obstacol in calea fericirii. Ii privim ca printr-o fereastra si ne intrebam de ce au ales aceasta conditie, aceea de a ramane cu un partener care nu le aprinde acea „scanteie” nebuna.

Poate ca pare greu de crezut, insa si astrele au o influenta puternica asupra deciziilor pe care le luam pe plan sentimental. Vrem sau nu sa acceptam, unele zodii se complac in relatii plictisitoare sau pur si simplu simt nevoia sa lupte mai mult pentru ceea ce au, chiar daca nu pare idealul. Sau poate se concentreaza pe partea practica a convietuirii.

foto main: VGstockstudio, Shutterstock