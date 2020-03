Ce-as fi vrut sa stiu mai devreme in viata

Cele mai dure regrete sunt mereu legate de lucrurile carora nu le-am daruit mai mult timp. Cel mai mare pacat este sa ramai blocat traind o viata care nu este a ta. Si, vrand-nevrand, cu totii ne transformam intr-o varianta a parintilor nostri. Toate sunt adevaruri pe care e bine sa le stii mai devreme, decat mai tarziu.

La 15 ani, as fi vrut sa stiu ca freza lui Celine Dion, cea cu parul scurt, zburlit in spate, nu ma prinde chiar asa de bine si ca ar trebui sa nu mai insist.

La 20, as fi vrut sa stiu ca soarta nu imi e pecetluita de o diploma de facultate, ca am tot dreptul sa ma razgandesc si sa aleg altceva. Aaa… si ca viata nu se opreste la prima iubire.

La 30 de ani mi-as fi dorit sa am mai mult curaj. Pentru orice. Inca imi doresc asta. Mi-am adunat toata indrazneala pentru a intocmi o lista cu toate lucrurile pe care as fi vrut sa le stiu mai devreme in viata.

foto main: Evgeny Atamanenko, Shutterstock