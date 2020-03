The Killers lanseaza single-ul Caution

The Killers a anuntat data lansarii urmatorului album - 29 mai 2020 - Imploding The Mirage.

comunicat de presa:

Materialul, produs de catre membrii trupei alaturi de Shawn Everett si Jonathan Rado, a fost inregistrat in Los Angeles, Las Vegas si Park City. Mai mult, albumul contine si serie de colaborari cu Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills si Lucius, o premiera pentru The Killers, care nu a avut niciodata atat de multe feat-uri pe un material discografic.

Primul single de pe album, "Caution", evoca ambitia trupei de a reinventa sunetul pieselor, aducand un refren ce seamana cu un imn, cu care ei au devenit sinonimi. Cantecul contine si un solo de chitara marca Lindsey Buckingham.

Inca din 2004, cand The Killers a debutat cu "Hot Fuss", trupa a vandut peste 28 de milioane unitati, a fost headliner la numeroase festivaluri de pe intreg mapamondul si a primit numeroase trofee. Anteriorul album al trupei a fost no. 1 in topul Billboard si a fost lansat in 2017. "Wonderful Wonderful", o scrisoare de dragoste dedicata sotiei lui Brandon Flowers in perioada cand s-a confruntat cu depresie.

"Imploding The Mirage", noul album, este ca lumina dupa intuneric; depasirea depresiei si tristetii, trecand la celebrare. Un album despre iubirea eterna, perseverenta si puterea castigata prin intermediul legaturilor familiale si de prietenie, in astfel de momente.