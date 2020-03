Se întâmplă și în Spania. Oamenii au ieșit la balcoane și au aplaudat minute în șir

Răspunsul locuitorilor din Granada, Spania, la coronavirus. La fel ca în Italia, oamenii arată cât de uniți sunt în aceste momente dificile - la orele 22:00, aceștia și-au dat întâlnire pe balcoane. Au aprins luminile, au deschis larg ușile și ferestrele și au început să aplaude și să mulțumească tuturor celor care au luptat cu COVID-19 până acum pentru ca ei să fie în siguranță.

Pur și simplu uimitor. Clipul a fost postat de o tânără din Granada pe Twitter și a devenit viral în scurt timp, strângând peste 100.000 de vizualizări și 1000 de shareuri.

Potrivit informațiilor oficiale, în Spania numărul deceselor s-a dublat într-o singură zi și a ajuns la 288 și au apărut alte 2.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, informează digi24

foto main: Lialia_Ra, Shutterstock

Coronavirus response in Granada, Spain. Everyone went out onto their balconies at 10pm exactly to applaud, cheer and thank the work of the emergency services during the outbreak so far. Simply amazing ❤️🇪🇸#coronavirus #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/OYYuCBIICU