Români, am ajutat Australia. ACUM este momentul să donăm pentru România

România are nevoie de ajutor. Are nevoie de mine, de tine, de fiecare dintre noi. În aceste momente, fiecare gest făcut contează enorm.

Pentru toți oamenii cu suflet mare. Am donat pentru Catedrala Notre Damme când s-a prăbușit, am ajutat Australia când incendiile au scăpat de sub control. Acum este momentul să ajutăm România - casa în care trăim - să scape de lupta pe care o duce împotriva coronavirusului.

În acest moment, potrivit informațiilor Digi24, sunt 246 de infectari cu Covid-19. Președintele a instituit stare de urgență în intreaga țară pentru 30 de zile, luând câteva măsuri excepționale pentru a împiedica răspândirea virusului.

Simona Halep vine în ajutorul medicilor care luptă împotriva coronavirus cu o donație și un anunț oficial:

"Din păcate, traversăm o perioadă foarte grea, cu încercări noi pe care cu greu le-am fi putut imagina acum câteva luni. Pe de altă parte, este ocazia perfectă pentru a arăta că şi noi ştim să fim solidari şi responsabili cu vieţile noastre şi ale celor din jurul nostru. În timp ce noi stăm acasă medicii şi personalul medical fac eforturi uriaşe ca să trateze şi salveze fiecare viaţă expunându-se personal pentru binele general.

Haideţi să urmăm cu stricteţe indicaţiile transmise de autorităţi şi să contribuim astfel, fiecare dintre noi, la rezolvarea acestei probleme de natură să ne afecteze dramatic cursul normal al vieţii. Am decis să donez o sumă de bani pentru achiziţionarea echipamentelor şi materialelor necesare în asemenea situaţii, sumă ce va fi direcţionată imediat către autorităţile medicale din Bucureşti şi Constanţa. Încurajez pe toţi cei care pot să sprijine să contribuie şi ei la eforturile comune de combatere a acestui virus. Între timp, să avem cu toţii grijă de noi, să fim responsabili şi pozitivi! Să ne ajute Dumnezeu!" a fost mesajul Simonei Halep.

Cum putem ajuta fiecare dintre noi

Trimite SMS la 8826 cu mesajul IMPREUNA și donezi 2 euro pentru a ajuta personalul medical din prima linie să lupte cu COVID-19.

De asemenea,. Acesta a făcut mai multe donații către spitalul Matei Bals și a sunat la o fabrică de cămăși pentru a le cere să înceapă să producă măști.

100% din fondurile strânse prin SMS vor fi folosite pentru achiziția de echipamente de protecție, echipamente și aparatură medicală pentru spitalele de boli infecțioase și spitalele de urgență din țară.

Asociația Dăruiește Viață a ales să direcționeze toate donațiile primite începând cu dată de 11 martie către lupta cu COVID-19.

"Am întocmit liste cu echipamente necesare de protecție, aparatură etc., cu sprijinul mai multor medici epidemiologi și din AȚI din țară. Am început deja demersurile pentru a le achiziționa. Le vom pune la dispoziția autorităților, în funcție de nevoi." - a fost anunțul făcut de reprezentanții asociației.

Trimite SMS la 8844 cu textul IUVO

Fundatia pentru copii Sansa la viitor direcționează donațiie primite luptei împotriva COVID-19

Fundația pentru copii Șansa la viitor se alătură Asociației Dăruiește Viața în lupta împotriva COVID-19, prin redirecționarea banilor primiți prin donații. Începând cu 15 martie, Fundația pentru copii Șansa la Viitor va redirecționa toți banii primiți prin donații către Asociația Dăruiește Viață în vederea achiziționării de materiale și echipamente medicale pentru tratarea celor infectați cu coronavirus. Donațiile prin SMS la 8844 cu textul IUVO, donațiile în cont, de la Banca Raiffeisen Bank Agenția Șincai: CONT RON - RO16 RZBR 0000 0600 2111 2O31, CONT EURO - RO08 RZBR 0000 0600 2138 2541 sau orice altă formă de donație.

Trimite SMS 8862 cu textul SUS pentru o donație de 4€

Asociatia Zi de bine strange bani pentru Spitalul de Boli Infectioase din Brasov. Pana in acest moment s-au strans 65.000 de euro si deja reprezentantii asociatiei au facut primele achizitii: 2 containere inchiriate pentru 2 luni, 5 containere achizitionate, 2000 de teste diagnostic, 10.000 de manusi, 300 de combinezoane, 1000 de halate, 5000 de bonete si 50 litri dezinfectant.

ONG-ul Salvati Copiii a deschis o linie speciala de donatii. Putem dona online 20, 50, 100 RON sau oricare alta suma aici.

Platforma ajutorspitale.entreprenation.ro vine în întâmpinarea nevoilor urgente ale spitalelor si centrelor medicale din Romania

Astăzi, pe platforma https://ajutorspitale.entreprenation.ro/ se identifică nevoile din spitale și centre medicale din toată țara, iar echipa de voluntari este pregătită să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică și cu Ministerul Sănătății pentru a putea direcționa resursele acolo unde este nevoie și unde situația poate deveni critică în următoarele 2-3 săptămâni, dacă ritmul îmbolnăvirilor crește.

Orice organizație care poate să ofere o mână de ajutor se poate alătura acestei comunități antreprenoriale care face eforturi pentru a limita efectele crizei generate de COVID-19 în România. Pe https://ajutorspitale.entreprenation.ro/ cei din mediul de business au la dispoziție formularul de la secțiunea „Ești antreprenor și vrei să dai o mână de ajutor?”, unde se vor descrie concret resursele sau soluțiile pe care le pot pune la dispoziție. Echipa care gestionează platforma se va ocupa să direcționeze ajutorul respectiv acolo unde este cea mai mare nevoie. Modurile în care oamenii de business și antreprenorii pot oferi sprijin sunt diverse: de la apă potabilă și alimente, la echipamente și dispozitive medicale, adaptări ale spațiilor și liniilor de producție pentru a răspunde urgențelor de azi.

foto main: MIA Studio, Shutterstock