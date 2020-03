Ce are nevoie sa auda orice fetita de la tatal sau

John Mayer le zice bine. Stiam asta, dar parca nici un vers de-al lui nu m-a lovit atat de frumos ca acesta: “Tati, fiti buni cu fetitele voastre. Ele o sa iubeasca barbati ca voi”.

Nu-mi propun sa va fac sa plangeti.

Nu mi-as permite sa scriu un cuvant in plus daca m-ar napadi amintirile legate de tatal meu si relatia noastra, de duminicile petrecute in doi la cofetaria cu lebede pictate pe pereti sau de aventurile noastre cu bicicleta la tara.

Asa ca ma tin tare. Va spun atat legat de decoperirea epocala a vietii mele de adult: legatura dintre noi e de neinlocuit.

Nu trebuie sa fii versat in ale psihologiei ca sa recunosti cu ochiul liber faptul ca toate femeile sunt fie insufletite, fie tinute in frau de modul in care au fost crescute, si mai ales de rolul pe care tatal lor l-a avut in povestea copilariei lor.

foto main: 4 PM production, Shutterstock