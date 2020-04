Cum sa-ti organizezi perfect munca atunci cand lucrezi de acasa

Imbina utilul cu placutul si organizeaza-te eficient cand lucrezi de acasa!

Stiai ca poti folosi cu succes tehnicile de organizare a jurnalului si pentru cariera ta? Este vorba despre journaling profesional, o unealta care te va ajuta sa ramai concentrata si atenta in aceasta perioada sensibila, cand mintea are tendinta de a zbura rapid dintr-un loc in altul.

Chiar daca lucrezi de acasa, iar lucrurile pot fi ceva mai dificile decat in conditii normale, aceasta strategie te va ajuta sa tii minte fiecare conversatie, fiecare email si fiecare task.

Journaling profesional: 3 tips & tricks pentru a fi organizata cand lucrezi de acasa

Lucrurile pot parea dificile la job atunci cand te gandesti la toate sarcinile in acelasi timp si nu stii incotro sa o apuci. Cu ce sa incepi, ce sa lasi la final si unde sa iti canalizezi mai multa energie?

foto main: pixabay