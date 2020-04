Liviu Teodorescu lanseaza piesa Unde iti zboara gandul?

Facem o calatorie prin propria minte si incercam sa aflam unde ne zboara gandul!

comunicat de presa:

Liviu Teodorescu pune pe note muzicale o poezie sensibila, cu versuri care reflecta momentele in care gandul zboara la persoana iubita, cand esti nostalgic pentru ca exista, astfel, o conexiune.

Exista numeroase momente in care „cadem pe ganduri”, iar mintea zboara acolo unde vrea ea, in trecut sau in viitor, clipe in care gandurile noastre nu mai stau cu noi si izvorasc fara control. Gandul calatoreste in timp, facand un balans intre trecut si viitor, fara a ramane in prezent.

Unul dintre aceste momente este descris si in piesa „Unde iti zboara gandul?”, „unde iti zboara gandul cand privesti apusul”. Din acest motiv, pentru noul proiect, Liviu a filmat alaturi de Criss Blaziny, intr-un decor inedit – pe terasa propriei sale case, fiind acompaniat de o chitara si de un cer senin, aflat la apus.

Piesa este compusa chiar de catre artist, muzica si text, si este precedata de single-ul „Mi-ai pus ceva in pahar”, lansat in urma cu o luna, si va fi succedata de o serie de melodii pe care Liviu le va lansa in perioada urmatoare.

In contextul actual, toate activitatile s-au mutat online. Asta se intampla si in cazul lui Liviu Teodorescu, care a inceput o mini-serie pe Instagram, unde, in fiecare luni si joi, de la ora 19:00, intra live #DinVarfulPatului, si a avut invitati precum Antonio Pican, Dorian Popa, Ana Baniciu sau Ruby.

Liviu Teodorescu este, cu siguranţă, una dintre cele mai bune voci masculine din România, piesele sale au milioane de vizualizări pe YouTube, iar contul lui de Instagram numără peste 705 mii de urmăritori. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicală odată cu apariţia în cadrul emisiunii concurs „Vocea României”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesă”, "Obsesie", “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.