Trasaturile unice ale unui creier fericit

Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfine – un creier cu de toate, va rog! Daca as putea, mi-as comanda fericirea la pachet asemenea unui meniu complet de fast-food, gata dichisit cu sosuri si desert.

Am facut tot ce trebuia ca sa fiu fericita si totusi n-am fost.

De cand ma stiu, am plecat urechea la tot ce se zicea ca “trebuie facut in viata ca sa ajungi bine”. Ma gandeam ca daca bifez niste casute prestabilite, fac o imensitate de bine pe unde ma duc – scoala, familie, job, o sa dea intr-o buna zi fericirea peste mine. In capul meu, trebuia sa primesc, din punct de vedere karmic, o dauna totala de iubire si bunastare.

N-a fost asa.

Am primit in schimb o simfonie de lectii care mi-au aratat, the hard way, ca succesul, bucuria si o viata implinita nu vin de la sine, indiferent cat de mult m-am pregatit eu. Toate acestea trebuiau exersate, aplicate si disciplinate intr-o practica zilnica.

foto main: Tom Wang, Shutterstock