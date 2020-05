Despre iubire și întregul ei Univers, în cel mai recent single compus de Edward Sanda

Edward Sanda lansează piesa „Univers”, inspirată dintr-o poveste personală de viață, o poveste în care speră „să se regăsească și alți oameni, care să o fi trăit așa cum am simțit-o și eu”.

comunicat de presa:

Aceasta este a treia piesă pe care Edward a compus-o integral pentru el, de la versuri la orchestrație muzicală. Artistul Famous Production spune că, inițial, a pus un fragment din piesă, inclusiv cu vocea lui, pe pagina sa Instagram. Datorită multor reacții pozitive, el a decis să o lanseze, iar „Univers” să devină noul său single.

„Aveam doar prima strofă compusă când am postat pe Instagram un fragment cu mine în studio, cântând la pian. Reacțiile au fost atât de numeroase și de frumoase, inclusiv de la colegi din industrie, încât asta m-a motivat să lucrez în continuare la ea. Am finalizat <Univers> chiar cu o zi înainte să fie declarată starea de urgență. Mi-a plăcut foarte mult rezultatul final si ne doream să filmăm și un videoclip, dar ne-am dat seama că nu se va întâmpla prea curând și am decis să îi creăm un vizual. Ceea ce a realizat Mihai Sighinaș transmite foarte bine starea si se leagă perfect cu mesajul piesei”, spune Edward.

Edward Sanda s-a alăturat echipei Famous Production în anul 2016 și a devenit în scurt timp unul dintre artiștii momentului. Piesa de debut, Doar pe a ta (feat. Ioana Ignat), a intrat încă de la lansare în topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, fiind nr. 1 săptămâni la rând. Este cea mai descarcată piesă românească de pe iTunes, cumulând peste 57 de milioane de vizualizări pe YouTube și cea mai căutată melodie românească prin Shazam. În toamna anului 2017, Edward a primit trofeul Media Music Awards - Best Shazam pentru „Doar pe a ta". Și cea de-a doua piesă lansată cu Ioana Ignat - In palma ta - a ocupat primul loc în topuri și a înregistrat peste 45 de milioane de vizualizări pe YouTube. Recent, Edward Sanda a mai lansat un remake al piesei Să nu îmi iei niciodată dragostea, a trupei Holograf, în seria #ȘlagăreFamous