Astăzi pune-te pe primul loc. 4 Alegeri dificile care te vor face mai fericită

Viața este fix așa cum este. Accept-o, învață din ea, mergi mai departe. Nu contează ce ai făcut. Ce contează cu adevărat este ce alegi să faci de acum înainte.

Nimic nu poate micșora lumina care strălucește din interior

Încă un lucru important pe care trebuie să ți-l amintești - nu îți poți vindeca inima în același mediu în care a fost rănită. Trebuie să te înconjori de situații și de oameni care te ajută să uiți, să te vindeci și să mergi mai departe.

Iată câteva alegeri dificile, dar necesare, care te vor face mai fericită:

1. Începe să ai o atitudine care să te ajute să mergi mai departe

Oamenii sunt deranjați nu de lucrurile care li se întâmplă, ci de principiile și opiniile pe care le au cu privire la aceste lucruri. Indiferent de ceea ce urmează, alegerea este la tine: Alegi să suferi? Alegi să înveți din greșelile făcute? Alegi să rămâi aici sau să mergi mai departe? Alegi să te prăbușești? Alegi să reacționezi din impuls sau îți iei puțin timp pentru a răspunde cu atenție?

2. Începe să te concentrezi doar pe ziua de astăzi

Indiferent de ceea ce se întâmplă, poți duce doar bătăliile zilei de astăzi. Nu te mai concentra pe cele care vor urma mâine pentru că pierzi timp prețios, iar viața va deveni copleșitor de intensă și de complicată. Acceptă că experiența de astăzi este singura care contează. Trăiește puțin câte puțin și concentrează-te doar pe momentul prezent.

O schimbare mică în fiecare zi duce la o schimbare incredibilă în timp. Oamenii nu se vindecă brusc - totul începe cu un pas mic, cu o decizie de a nu mai rămâne în același loc plin de durere, de tristețe, de amărăciune.

Poți alege să dezvolți ritualuri zilnice care te orientează în direcția creării vieții tale ideale. Nu uita că decizia îți aparține, frâiele vieții sunt în mâinile tale.

4. Începe să accepți că nu poți fi tot timpul bine

Așa este viața - dacă nu am avea momente dificile nu am recunoaște și nu ne-am putea bucura de clipele cu adevărat fericite. În plus, provocările vieții te ajută să fii mai puternică, mai curajoasă, să înveți, să crești.

Atunci când nu ești în regulă, acceptă ceea ce simți. Acceptă emoțiile pe care le ai, acceptă durerea din inima ta. Acceptarea se poate simți ca o greutate mică ridicată de pe umeri deoarece alegând să trăiești cu ea înveți până la urmă să mergi mai departe și să o depășești.

